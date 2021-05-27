«ويزإير أبوظبي» تبدأ تسيير رحلات إلى سانتوريني اليونانية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «ويزإير أبوظبي»، عن بدء تسيير رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى جزيرة سانتوريني، التي تعدّ واحدةً من أشهر وجهات السفر في اليونان.

وأشارت الشركة في بيان أن ذلك، يأتي في أعقاب الاتفاق الذي جرى بين دولة الإمارات واليونان خلال مايو الجاري، بشأن اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس «كورونا»، حيث يمكن لهم زيارة سانتوريني على بحر إيجه دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

وأوضحت أنه من المقرر أن تطلق الناقلة رحلاتها إلى سانتوريني ابتداءً من الثاني من يوليو المقبل بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الإثنين والجمعة، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 179 درهماً، وتتوافر على الموقع الإلكتروني: (wizzair.com) وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

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