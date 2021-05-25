مؤشر الأعمال.. إصدار 5112 رخصة جديدة بدبي في شهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال أبريل الماضي، وصل إلى 5112 رخصة، توزعت على أنشطة عدة على حسب فئة الرخصة، جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية بعدد 3008 أنشطة بنسبة 59%، تبعتها الأنشطة التجارية بعدد 2017 نشاطاً بنسبة 39%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

المناطق الرئيسة

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة الشهر الماضي، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 3943 رخصة وبنسبة 77%، ثم منطقة ديرة بمجموع 1164 رخصة وبنسبة 23%، وأخيراً منطقة حتا بواقع خمس رخص تجارية جديدة.

الشكل القانوني

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال أبريل 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 40% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 32.5%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 24%.

وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ فروع شركات/‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ فروع لشركات خليجية؛ وفروع لشركات أجنبية.

تسهيل الإجراءات

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، إذ يحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تربّع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

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