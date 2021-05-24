"طيران الإمارات" تقدم عروضاً خاصة للقادمين من الأردن إلى دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستشارك الأردن الاحتفال بعيد الاستقلال الـ75، حيث يستمتع المسافرون على رحلات الناقلة بين 24 و26 مايو الجاري بتجارب فريدة، تتضمن أطباقاً أردنية وأجواء احتفالية عند كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار.

وأوضحت الناقلة في بيان اليوم، أنها ستقدم عروضاً خاصة بخصم سعري حتى 25% على التذاكر إلى دبي، لتشجيع المواطنين الأردنيين على استكشاف المدينة التي فتحت أبوابها أمام الزوار الدوليين العام الماضي.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها حتى 26 مايو على أن يتم السفر حتى 30 سبتمبر 2021.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من عمّان إلى دبي من 247 ديناراً أردنياً، أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 857 ديناراً أردنياً إلى دبي.

ويمكن الحجز عبر الموقع الشبكي: (https://www.emirates.com/jo/arabic)



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