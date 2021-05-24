«طيران الإمارات» تستدعي تدريجياً طواقم «العملاقة»

المصدر: دبي ــ رويترز

أكد رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، أن أداء الشركة أفضل من التوقعات، كاشفاً عن أن الشركة تستدعي تدريجياً الطواقم العاملة في طائرات إيرباص «إيه 380» العملاقة.



وأوضح كلارك في مقابلة مسجلة: «نحن أفضل كثيراً مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت».

وقال كلارك إنه ليس لديه شك في عودة السفر الدولي بأعداد كبيرة، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ستظلان علامتين منفصلتين.

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