«ديوا» تدشن 6 محطات نقل كهرباء جديدة خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ست محطات نقل كهرباء رئيسة جديدة، بقيمة إجمالية جاوزت 1.1 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2021، منها محطة جهد 400 كيلوفولت في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية 2020 ميغافولت أمبير، وخمس محطات نقل رئيسة جهد 132 كيلوفولت بمناطق عدة في دبي بقدرة تحويلية 750 ميغافولت أمبير.

مناطق

وأفادت الهيئة في بيان، أمس، بأن هذه المحطات تغذي مناطق السطوة ونخلة ديرة وجبل علي الصناعية الأولى ومنطقة أم الدمن، مشيرة إلى أن إنجاز هذه المحطات تطلب أكثر من 10.6 ملايين ساعة عمل آمنة، على الرغم من المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة «كورونا» خلال المراحل النهائية للتنفيذ، حيث تم استخدام أحدث التقنيات المعتمدة في إنشاء محطات الكهرباء عالمياً، وذلك لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على صحة جميع موظفي الهيئة وأفراد المجتمع.

كفاءة وجاهزية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «يأتي تدشين محطات النقل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة شبكة نقل الكهرباء وكفاءتها وجاهزيتها في الإمارة، للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، وبالاعتماد على أحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية».

وبيّن أن «القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء وصلت إلى 8.8 مليارات درهم، منها مليارا درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 400 كيلوفولت و6.8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت.

خطط

من جهته، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه، إلى أن تنفيذ محطات النقل تم وفق الخطط الموضوعة رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس «كورونا»، موضحاً أن إجمالي محطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي، حتى 30 أبريل 2021، يبلغ 24 محطة، إضافة إلى ثلاث محطات قيد الإنشاء، بينما يصل إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت إلى 312 محطة، إلى جانب 39 محطة قيد الإنشاء.

يشار إلى أن دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك الإجراءات، والوقت، والكلفة، واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة. ويتم حالياً توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي خلال خمسة أيام وفي خطوة واحدة فقط من خلال خدمة «الناموس»، مع الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات، وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.

• القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء تحت الإنشاء في الهيئة، تزيد على 8.8 مليارات درهم.

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