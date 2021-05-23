"3 أيام من التخفيضات الكبرى" تبدأ الخميس بتخفيضات تصل إلى 90%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود الدورة الجديدة من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" لتنطلق الخميس المقبل 27 مايو وتستمر حتى السبت 29 مايو 2021، حيث تقام هذه الفعالية مرتان سنوياً لتقدم لسكان دبي وزوارها عروضاً ترويجية هائلة تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات وغيرها الكثير في مراكز التسوق، والمحال التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وأفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" في بيان اليوم، بأن أكثر من 1500 متجر سيشارك في تقديم تلك العروض التي تستمر على مدار 72 ساعة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن "فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) تشكل انطلاقة موسم الصيف المميز في دبي بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية التي يمكن للمتسوقين الاستفادة منها داخل المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة".

وأضاف أن تعد هذه الفعالية التي تقام مرتان سنوياً، تعد أحد أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي والذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة التي تناسب جميع أفراد العائلة والميزانيات، كما أنها تدعم القطاع في دبي، كونها تحظى باهتمام سكان المدينة وزوارها من خلال العروض الترويجية المتميزة وفرص الفوز بجوائز كبرى.

يشار إلى أن جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الدورة الأحدث من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تلتزم بإجراءات الصحة والسلامة الرئيسية والتي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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