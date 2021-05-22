إطلاق منصّة «سحوبات دبي» لإدارة حملات «امسح واربح»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت اقتصادية دبي منصّة «سحوبات دبي» المبتكرة والمتكاملة في إدارة السحوبات الترويجية وحملات «امسح واربح» في دبي، التي توفر كل الأدوات والخصائص والمميزات، التي تضمن إدارة وتنفيذ الحملات إلكترونياً من دون الحاجة إلى طباعة الكوبونات الورقية.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن المنصّة تأتي تماشياً مع توجهات حكومة دبي للتحوّل الذكي، وجزءاً من تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات غير الورقية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وستُمكّن المنصّة الذكية التجّار أصحاب الرخص التجارية من تنفيذ السحوبات الترويجية بسهولة ويسر وكفاءة وجودة من دون الحاجة إلى الاستثمار في تطوير أنظمة خاصة بهم، أو صرف الأموال في طباعة الكوبونات الورقية.

«سحوبات دبي»

قال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «اقتصادية دبي تسعى باستمرار - متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك - إلى توطيد وتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين».

وأضاف أن منصّة «سحوبات دبي» تعدّ خدمة ذات قيمة مضافة لجميع المتعاملين، التي من شأنها تعزيز مزاولة الأعمال، ودعم تجّار التجزئة في تطوير أعمالهم، لافتاً إلى أن المنصّة الرقمية توفر الفرصة للتجّار للترويج عن منتجاتهم وخدماتهم من خلال السحوبات الترويجية، بتقليل كلفة هذه الحملات، وأتمتة الإجراءات والخطوات الخاصة بها.

ثقة المستهلكين

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تهدف منصّة (سحوبات دبي) إلى زيادة ثقة المستهلكين بالحملات والسحوبات الترويجية في إمارة دبي، حيث يمكن للمستهلكين الاطلاع على التفاصيل والمميزات والخصائص التي تضمن للمستهلك حقوقه، وتعزّز من مصداقية الحملات الترويجية في إمارة دبي».

ووفقاً للبيان، فإنه يمكن للمستهلكين استخدام الموقع الإلكتروني https://dubairaffles.dubaided.gov.ae، أو التطبيق الذكي «Dubai Raffles» المتوافر على متاجر «آب ستور»، و«أندرويد»، للاطلاع على جميع السحوبات الترويجية التي تم الاشتراك بها، وعدد الكوبونات وفرص الفوز، والإعلان عن الكوبونات الفائزة والجوائز، وآلية استلام الجوائز.

آلية مبتكرة

وفقاً للبيان، توفر منصّة «سحوبات دبي» نظاماً خاصاً للتجار لإدارة عملية السحوبات الترويجية، وحملات «امسح واربح»، بآلية وخطوات مبتكرة، إذ تمنح التجّار لوحة تحكم متكاملة لإنشاء الحملة، وتعيين المهام على موظفي الشركة، وتوزيع الكوبونات على المستهلكين إلكترونياً، وتحديد آلية توزيع هذه الكوبونات والجوائز المرصودة للسحوبات، ومواعيد تنفيذ السحب، إضافة إلى إجراء عملية السحب والإعلان عن الفائزين إلكترونياً من خلال النظام.

ووفقاً لاقتصادية دبي، فإنه ستتم أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بموظفي ومفتشي اقتصادية دبي، إذ لا توجد حاجة إلى زيارة المفتش مقر الشركة للإشراف على عملية السحب.

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