بيع 217 فيلا بدبي بقيمة 800 مليون درهم في 4 ساعات

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أعلنت شركة «نخيل» عن بيع المرحلة الأولى من مشروع «مروج الفرجان»، بعد طرحه أول من أمس للجمهور. وأشارت الشركة إلى أن الفلل البالغ عددها 217 فيلا، بيعت في زمن قياسي بلغ أربع ساعات فقط. وبهذا تكون المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم 217 فيلا من أربع وخمس غرف نوم، قد بيعت بالكامل بعد إطلاقها يوم الخميس 20 الجاري.

وذكرت أن «مروج الفرجان»، والواقع في منطقة الفرجان التي تعدّ من أكبر المجتمعات متعددة الاستخدامات التي طوّرتها «نخيل»، يضم ما مجموعه 418 فيلا ويمتد بمساحة إجمالية قدرها خمسة ملايين قدم مربعة. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي على مقربة من مركز «البافيليون» ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي.

وتصل مساحات البناء في مروج الفرجان إلى 4024 قدماً مربعة، ليوفر كل منزل السكن العائلي عالي الجودة بلمسات عصرية ونوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، فضلاً عن المساحات الواسعة والحمامات الراقية داخل الغرف، ومرافق خاصة بالعاملات المنزليات، وحديقة خاصة وكراج للسيارات. وتقع الفلل وسط ممرات جميلة ومساحات خضراء والعديد من المرافق المميزة كبرك السباحة ومسارات الجري والملاعب الرياضية والمناطق المظللة للعب الأطفال.

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في مشروع مروج الفرجان العام الجاري، لتكتمل عام 2024. وتبدأ الأسعار من 2.9 مليون درهم. وتغطي محفظة مشاريع شركة «نخيل» الرئيسة مساحة 15 ألف هكتار، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة.

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