بيع 217 فيلا بدبي بقيمة 800 مليون درهم فى 4 ساعات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "نخيل"، عن بيع المرحلة الأولى من مشروع "مروج الفرجان"، بعد طرحه أول من أمس للجمهور. وأشارت الشركة إلى أن الفلل البالغ عددها 217 فيلا، بيعت في زمن قياسي بلغ أربع ساعات فقط. وبهذا تكون المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم 217 فيلا من أربع وخمس غرف نوم، قد بيعت بالكامل بعد إطلاقها يوم الخميس 20 الجاري.

وذكرت أن "مروج الفرجان"، والواقع في منطقة الفرجان التي تعدّ من أكبر المجتمعات متعددة الاستخدامات التي طوّرتها "نخيل"، يضم ما مجموعه 418 فيلا ويمتد بمساحة إجمالية قدرها خمسة ملايين قدم مربع. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي على مقربة من مركز "البافيليون" ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news