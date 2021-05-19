طرح تذاكر «إكسبو 2020» أمام الزوّار منتصف يوليو المقبل

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قالت نائب رئيس استراتيجية السوق والمبيعات، لدى مكتب «إكسبو 2020 دبي»، سوماثي راماناثان، إن «المكتب سيبدأ بطرح تذاكر حضور المعرض أمام جميع شرائح المستهلكين في السوقين المحلية والدولية، اعتباراً من منتصف يوليو المقبل».

وأضافت، في تصريحات صحافية، أمس، أنه بحلول عيد الأضحى، سيتم إطلاق الحملة الخاصة بتذاكر معرض «إكسبو 2020»، بما في ذلك أسعار التذاكر والباقات، مشيرة إلى أن المعرض يعمل بشكل مباشر مع شركائه المحليين، بخصوص مبيعات التذاكر، مثل: «طيران الإمارات» و«اتصالات» و«إينوك»، إلى جانب الفنادق وشركاء السياحة والسفر، وغيرها من الأطراف في هذا الإطار.

وكلاء سفر

ذكرت راماناثان أنه على الصعيد العالمي، فإن أكثر من 2500 من وكلاء سفر عبر الإنترنت ومنظّمي رحلات سياحية ومجموعات فنادق وشركات طيران، وقّعوا على عقود ليصبحوا موزّعي تذاكر معتمدين لدى «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن بعض شركات طيران بارزة ووكالات سفر إلكترونية، ستبيع التذاكر أيضاً.

وأضافت: «ندرس آليات محددة نستهدف من خلالها أن تكون الأسعار تنافسية، وفي متناول شرائح الزوّار، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقاً خلال إطلاق الحملة»، لافتة إلى أن المعرض يسعى إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع لزيارة هذا الحدث الدولي الفريد.

وقالت: «نعمل أيضاً مع مشغلي وشركات السياحة والسفر حول العالم بخصوص توزيع التذاكر»، مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً الإعلان عن باقات شاملة للإقامة الفندقية وتذاكر الطيران، إلى جانب تذاكر حضور المعرض والمواصلات من وإلى المعرض خلال فعاليات الحدث.

عروض للعائلات

وبيّنت راماناثان أنه سيكون هناك عروض للعائلات ولمجموعات الأعمال أيضاً، خصوصاً أن دبي تحتض العديد من المؤتمرات، إذ سيكون بإمكانهم الاستفادة من العروض المتوافرة لزيارة المعرض خلال وجودهم في دبي، إلى جانب عروض مخصصة لطلاب الجامعات والطلاب في المدارس الثانوية، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي ستعلن لاحقاً.

وذكرت أن موزعي التذاكر المعتمدين في الأسواق الرئيسة، عبر أكثر من 100 دولة، سيقدمون باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوّار الدوليين، لتجربة أفضل ما يقدمه «إكسبو 2020»، بناءً على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات، ما يدعم مهمة «إكسبو» في الترحيب بالزوّار من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد.

وقالت إن «هناك طلباً كبيراً من الأسواق الدولية لحضور المعرض، وهذا ما لمسناه من خلال تواصلنا مع وكلاء سفر عبر الإنترنت ومنظّمي رحلات سياحية ومجموعات فنادق وشركات طيران».

وذكرت أن «إكسبو 2020 دبي»، سيكون أول حدث دولي ضخم منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن التوقعات إيجابية للغاية.

وأعلن «إكسبو 2020 دبي» عن سلسلة من برامج الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصاً لتلبية اهتمامات الزوّار ورغباتهم، ليتيح لزوّاره من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمجموعة من أبرز معالمه.

أول «إكسبو» دولي

سيُقام «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من الأول من اكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ليصبح أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عبر تاريخ الحدث الدولي، وسيرحب بالزوّار من أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد، وفي احتفال بالإبداع والابتكار والثقافة والتقدم البشري على مدى ستة أشهر.

• شركات طيران بارزة ووكالات سفر إلكترونية، ستبيع التذاكر الخاصة بالمعرض.

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