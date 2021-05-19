«اتصالات» تدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن مواصلة دعــــــم الشـــــركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، وتلبية مختلف احتياجاتها المتنوعة، بما يعزز خطوات التحول الرقمي في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان صندوق خليفة عن انضمام «اتصالات» و«مايكروسوفت» لبرنامج التمكين الإلكتروني التابع للصندوق، بهدف دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مصادر مبتكرة لبيئة ريادة الأعمال في أبوظبي، مثل الندوات عبر الإنترنت، والورش، والأسعار التفضيلية، والدعم الرقمي.

وتلتزم «اتصالات» بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكّل أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات، ويضم أكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد.

ويتاح للشركات الناشئة في أبوظبي إمكانية الدخول إلى منصة متخصّصة تضم كل المعلومات عن المبادرات ذات الصلة، كما توفر «اتصالات» للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج التمكين الإلكتروني، الدخول إلى المركز المتكامل «Hello Business Hub» الذي يقدم خدمات الاتصال المتخصّصة، وغيرها من الحلول ذات القيمة المضافة، بما يدعم انطلاقة أعمال الشركات في الإمارات بمرونة تامة، لاسيما تقديم الدعم أثناء تسجيل الشركات، وفتح الحسابات المصرفية، وخدمات الاتصالات، وغيرها من العمليات المرتبطة بتأسيس الأعمال.

بينما يقدم شركاء مركز «Hello Business Hub» مجموعة من العروض الخاصة التي تشمل التراخيص التجارية والخدمات المصرفية للشركات الناشئة، الراغبة في تأسيس أعمالها بأبوظبي.

وقال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع (صندوق خليفة)، في إطار برنامج التمكين الإلكتروني التابع لـ(الصندوق)، الذي يتيح لنا تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والناشئة، وبالمقابل تستفيد هذه الشركات من إمكاناتنا المتطورة للنهوض بأعمالها ودعم مساعيها نحو التحول الرقمي».

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