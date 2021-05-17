«عطلات فلاي دبي» تطرح عرضاً محدوداً خلال الصيف احتفالاً بانطلاقتها الثالثة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت «عطلات فلاي دبي»، قسم العطلات في شركة طيران «فلاي دبي»، التزامها بالسفر السهل، وبأسعار معقولة، من خلال توفيرها للمتعاملين باقات عطلات خاصة بهم، إضافة إلى تنويع عروض منتجاتها، وتوسيع شبكة الشركاء.

وأضافت في بيان أمس، توفير عرض محدود خلال الصيف، احتفالاً بالذكرى السنوية الثالثة لانطلاقة القسم، لافتة إلى أن الأسعار تبدأ من 1057 درهماً للشخص، وتشمل تذاكر ذهاب وعودة في الدرجة السياحية والإقامة في الفندق، ووجبة الإفطار، وفق قاعدة المشاركة بالغرفة لشخصين، وهي متاحة للحجز بحلول 30 مايو 2021.

وتشمل العروض وجهات: يريفان، باتومي، تبليسي، بيشكيك، زنجبار، بودروم، تيرانا، طرابزون، بلغراد، كولمبو، طشقند، سراييفو، والمالديف.

وأفادت بأنها، ومنذ إطلاقها في عام 2018، أصبحت على الإنترنت متجراً شاملاً للمتعاملين، لتصفح وحجز باقات عطلاتهم، بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق، مع خيار إضافة خدمات إضافية، مشيرة إلى أنها تقدم حالياً باقات بأسعار معقولة من 41 سوقاً مصدراً عبر شبكة «فلاي دبي»، ولديها أكثر من 500 فندق متعاقد عليه بشكل مباشر، تتيح للمتعاملين الاختيار من بينها.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»، سودهير سريدهاران، إنه «مع تخفيف قيود السفر تدريجياً، فإنه يمكننا أن نرى أن المتعاملين بدأوا في التخطيط لعطلاتهم مرة أخرى»، مشيراً إلى أن 66% من سكان الإمارات الذين شملهم استطلاع أعدته «فلاي دبي»، أخيراً، رجحوا أن يسافروا قريباً، إما في الأشهر الثلاثة المقبلة (41%)، أو في الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة (25%)، ما يشير إلى نية السفر خلال فترة الصيف.

وأضاف أن الوجهات على شبكات الناقلة، مثل تبليسي في جورجيا، وجزر المالديف، وكولومبو في سريلانكا، أثبتت أنها تحظى بشعبية، إضافة إلى دول انفتحت أخيراً على السياحة، بما في ذلك ألبانيا وأرمينيا وصربيا.

وتابع: «قد لا يكون السفر بهذه البساطة التي كانت عليه من قبل، لكن بعض المبادرات التي أطلقناها تشجع المزيد من الأشخاص على حجز باقات العطلات، فنحن نقدم خيار تكييف تجربة السفر الخاصة بك لتناسب احتياجاتك، وتشمل تأمين السفر وأي إضافات أخرى في حجز واحد».

من جانبه، قال نائب الرئيس للعطلات في «فلاي دبي»، نيلسون ديسوزا: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفرنا مجموعة واسعة من عروض الإقامات الفندقية ذات الأسعار التنافسية من خلال شراكاتنا مع (هوتيل بيدز)، و(إكسبيديا)، والتي تكمل تعاقدنا المباشر مع خيارات الفنادق»، لافتاً إلى الدخول في شراكة مع أكثر من 40 شركة متخصصة في إدارة الوجهات عبر شبكة الناقلة، لتوفير الفنادق والخدمات الأرضية في الوجهات الحالية، إضافة إلى الوجهات الموسمية، بما في ذلك باتومي وبودروم وتيفات وطرابزون.

• العروض تشمل وجهات محددة منها يريفان وباتومي وتبليسي وبيشكيك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news