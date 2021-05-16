7 مناطق لشراء غرفة وصالة بالشارقة بأقل من 550 ألف درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

حدد تقرير حديث لموقع «بيوت ودوبيزل»، 7 مناطق في الشارقة، لشراء وحدة سكنية مكونة من غرفة نوم بأقل من 550 ألف درهم. وأشار التقرير إلى أن هناك كثيراً من الميزات التي توفرها إمارة الشارقة في عدد من مناطقها، ما جعلها تتصدر الخيارات لدى الباحثين عن أفضل مناطق لشراء وحدات سكنية فئة الغرفة وصالة.

ولفت إلى أن هناك سبع مناطق في الشارقة تصدرت البحث عبر الموقع، هي بالترتيب: الخان، والجادة، والنهدة، ومويلح، والمجاز، والممزر، والتعاون.

وتصدرت منطقة الخان المركز الأول في البحث عن وحدات سكنية من فئة الغرفة، وتتميز المنطقة بأنها إحدى مناطق الواجهة المائية الرئيسة في الشارقة، وتضم معالم بارزة مثل خليج الخان، وبحيرة الخان. ويبلغ متوسط سعر شقق الغرفة وصالة للبيع في الخان 547 ألف درهم، بعائد استثماري يبلغ 3.3%.

وجاء في المركز الثاني منطقة الجادة، التي تشمل مجموعة من الوحدات السكنية المميّزة. وتضم المنطقة خيارات لشراء الوحدات السكنية فئة الغرفة بأقل من 550 ألف درهم، إذ يبلغ متوسط سعرها 549 ألف درهم، بعائد استثماري يصل إلى 3.1%.

وفي المركز الثالث، جاءت منطقة النهدة التي توفر خيارات شقق مميّزة وبأسعار تنافسية، حيث تشتهر منطقة النهدة بتوفيرها مجموعة من الشقق بأسعار معقولة. ويبلغ متوسط سعر بيع شقق غرفة وصالة في النهدة 412 ألف درهم، مع عائد استثماري يصل إلى 6.1%.

وفي المركز الرابع تأتي منطقة مويلح، وتتميّز بقربها من شارع الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى توفيرها جميع ما يحتاجه الأفراد والعائلات من خدمات ومرافق ضرورية، مثل المستشفيات والمراكز التجارية، بالإضافة الى وجود العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية بها. ويبلغ سعر بيع شقق غرفة وصالة في مويلح 537 ألف درهم، بعائد استثماري بنسبة 2.5%.

وفي المركز الخامس جاءت منطقة المجاز، التي تشتمل على خيارات متنوعة لوحدات سكنية من فئة الغرفة والصالة والمطلة على الواجهة المائية، وبأسعار تنافسية. وتمتدّ منطقة المجاز على طول كورنيش البحيرة، لتحظى غالبية عقاراتها بإطلالات مائية. وتتميّز شقق الغرفة وصالة في منطقة المجاز بقربها من الوجهات الترفيهية، مثل جزيرة النور، وبيت الفراشات، والمروج اللامعة، وديوان الآداب، وممشى النور، وحديقة الصبار، ومجسم «أوفو» الفني، ومجسمات فنية، ومقهى النور، بالإضافة إلى واجهة المجاز المائية الشهيرة بتنوّع تصاميمها المعمارية ومرافقها التي تناسب جميع أفراد العائلة.

ويبلغ متوسط سعر الشقق غرفة وصالة للبيع في المجاز 328 ألف درهم، مع عائد استثماري يصل إلى 7.2%، كما تتميّز هذه الشقق بتنوّع المخططات الطابقية في المجاز، بالإضافة إلى قربها من جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها جميع الأفراد والعائلات، مثل المستشفيات والمدارس ومحال السوبر ماركت.

وتوفّر منطقة الممزر العديد من الشقق السكنية المطلة على الشاطئ، وتتوافر شقق غرفة وصالة للبيع في الممزر بمتوسط يبلغ 544 ألف درهم، وبعائد استثماري يصل إلى 4%.

وفي المركز السابع والأخير تأتي منطقة التعاون، حيث تعتبر منطقة حيوية تقع بالقرب من الحدود بين إمارتي الشارقة ودبي. ويبلغ متوسط سعر شقق غرفة وصالة للبيع في التعاون 484 ألف درهم، وبعائد استثماري 4.5%، إذ تعتبر فرصة استثمارية جيدة للراغبين في الاستثمار العقاري بالشارقة.

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