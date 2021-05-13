«إكسبو لايف» يقدم تمويلاً يصل إلى 367 ألف درهم لكل مشروع مبتكر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يسعى برنامج التمويل المؤثر التابع لـ«إكسبو لايف» إلى تمويل الحلول المبتكرة والجديدة التي تتوافق مع شعار معرض «إكسبو 2020 دبي» الرئيس (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وتركز على موضوعاته الفرعية الثلاثة وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

وسيقدم البرنامج تمويلاً تصل قيمته إلى 100 ألف دولار (نحو 367 ألف درهم) للطلب الواحد (لكل مشروع مبتكر)، بحسب مدى اكتمال وحجم الابتكار.

وأوضح «إكسبو 2020 دبي» على موقعه الإلكتروني، أن الأمر لا يقتصر على توفير التمويل للمبتكرين، وإنما سيحصل متلقو التمويل الفائزون على فرص إقامة شراكات والتواصل عبر شبكات مع أطراف تشاركها الاهتمامات، حيث يتم ربط المبتكرين بشبكات دولية من الدول المشاركة والشركاء التجاريين والأعمال الإقليمية والعالمية، وملايين الزوار المتوقع حضورهم في «إكسبو 2020 دبي» الذي ينطلق أول أكتوبر المقبل.

وإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون أيضاً على فرصة الظهور الإعلامي والتسويق.

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