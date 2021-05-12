خدمات مالية .. تقنية «بلوك تشين»

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أوضحت شركتا «IBM» و«Forbes»، أن تقنية «بلوك تشين» أو «سلسلة الكتل»، تعد نظاماً لسجل إلكتروني مشترك آني، ومشفر، وغير مركزي، يهدف إلى معالجة وتدوين المعاملات المالية والعقود والأصول المادية، إضافة إلى معلومات سلسلة التوريد، وما إلى ذلك.

وأضافت الشركتان أنه لا يوجد شخص واحد أو جهة واحدة مسؤولة عن السلسلة بأكملها، بل إنها مفتوحة، ويمكن للجميع في السلسلة مشاهدة تفاصيل كل سجل أو ما يعرف باسم كتلة، وتتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.

وأشارتا إلى أن تكنولوجيا «بلوك تشين»، تساعد في الحفاظ على قوائم مقاومة للتلاعب في سجلات البيانات المتنامية باستمرار، وتتيح تبادلاً آمناً للمواد القيّمة، مثل الأموال أو الأسهم أو حقوق الوصول إلى البيانات.

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