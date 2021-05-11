%60 ارتفاعاً في مبيعات «جلفار» الربعية

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عن تحقيقها مبيعات بـ166.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 60% عن الربع الأول من العام الماضي، نتيجة إعادة فتح الأسواق الرئيسة كالسعودية وسلطنة عُمان والكويت، مشيرة إلى انخفاض صافي الخسارة بنسبة 58% مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 29.2 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات القوي وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

وأفادت الشركة، في بيان أعلنت خلاله عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، بأن أداءها التشغيلي حقق تقدماً كبيراً نحو تحقيق الربحية، إذ حققت أرباحاً إيجابية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 3.3 ملايين درهم، فيما شهد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، وبلغ 3.3 ملايين درهم.

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