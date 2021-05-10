«تنظيم الاتصالات» من بين الأفضل في الابتكار إقليمياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، عن تحقيقها إنجازاً جديداً، بتصنيفها من بين أفضل ثلاث جهات في مجال الابتكار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الابتكار العالمي، الذي شمل الجهات المسجلة بمعهد الابتكار العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تلبية الهيئة للمعايير التي وضعها معهد الابتكار العالمي للحصول على شهادة الاعتماد كجهة مبتكرة، وحصول الهيئة على مصادقة معهد الابتكار العالمي على عدد من الابتكارات، التي أُنشِئت ونفذت على المستوى المحلي أو الدولي.

وقال نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة، محمد الكتبي، إن «الهيئة تولي الابتكار أهمية قصوى، كونه عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تندرج تحت عنوان متحدون في المعرفة، الذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن، تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات، بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها».

وأضاف: «من هذا المنطلق حرصت الهيئة على تبني وإطلاق المبادرات التي تعزز الابتكار في العمل والأداء، الأمر الذي من شأنه تقديم أفضل الخدمات، وبالتالي تحقيق سعادة أفراد المجتمع الإماراتي».

وأشار الكتبي إلى أن حصول الهيئة على هذا الترتيب المتقدم أمر محفز لتقديم المزيد من المبادرات الابتكارية، مشيراً إلى أن الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعتمد بشكل كبير على الابتكار والإبداع في العمل، وهو ما يتجلى في الكثير من المبادرات التي تبنتها الهيئة، منها مركز الإبداع الرقمي، ونظام الابتكار الرقمي الخاص بالهيئة.

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