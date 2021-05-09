مشروع تحت الإنجاز.. مدينة الشارقة المستدامة.. مجتمع سكني عالمي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

مدينة الشارقة المستدامة مشروع سكني يضم منازل «تاون هاوس» مكونة من 3 و4 و5 غرف نوم، مصممة بشكل متميز، ومزودة بكل المرافق العصرية ووسائل الراحة. وتهدف هذه المدينة، التي جرى إطلاقها من قبل شركتَي «شروق» و«دايموند ديفلوبرز»، بعد النجاح الكبير لمشروع «المدينة المستدامة» في دبي، إلى إيجاد مجتمع عالمي المستوى ومُستدام وسعيد في دولة الإمارات. وتم تزويد هذا المجتمع، بمرافق لتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتزويده ببوابات وحراسة أمنية، وتجهيزه بخيارات متنوعة من المرافق السكنية. وعن نسبة إنجاز المشروع، قال المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، يوسف أحمد المطوع، إن «نسبة إنجاز أعمال البناء في المرحلة الأولى من المشروع، بلغت نحو 50%».

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