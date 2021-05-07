لجنة تسيير «إكسبو 2020» تحث المشاركيين الرسميين على الانضمام لحملة "دبي للتطعيم المجاني"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حثت لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي»، أكثر من 200 جهة مشاركة في الحدث الدولي على الانضمام لحملة التطعيم في «إكسبو 2020»، مشيدة بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقديم اللقاح مجانا لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم.



وأعربت اللجنة، في اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم الخميس، عن تقديرها لعرض سموه، وحثت مختلف المشاركين الرسميين على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة موظفيهم والزوار كافة.

وجاءت هذه التوصية في الوقت الذي ناقشت لجنة التسيير، التي تمثل أكثر من 190 دولة مشاركة وتتألف من مفوضين عامين من 34 دولة في العالم، التدابير المشددة المنفَّذة في «إكسبو 2020»، لحماية جميع المشاركين والعاملين والمورّدين والمقاولين والزوار، بما يجسد الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع لمكافحة الجائحة العالمية الحالية.

الصحة والسلامة

وقال رئيس لجنة تسيير «إكسبو 2020» والمفوض العام لسويسرا لدى «إكسبو 2020»، مانويل سالتشلي: «الصحة والسلامة جزء أساسي من خطط جميع معارض إكسبو الدولية وعملياتها، وقد ضاعف الوباء العالمي الحالي من شدة التركيز على هذه المسألة. من الضروري جدا أن يستفيد المشاركون الرسميون من العرض السخي الذي قدمته دولة الإمارات لتطعيم موظفيهم، وجميع الدول مسؤولة بشكل جماعي عن دعم هذه المبادرة لضمان إقامة إكسبو ممتع وآمن لجميع المشاركين فيه».

واجتمعت لجنة التسيير، بعد الاجتماع السادس والأخير للمشاركين الدوليين، الذي عُقد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في حضور أكثر من 370 ممثلا رفيع المستوى لـ 173 دولة، اجتمعوا في دبي لمناقشة الاستعدادات النهائية لافتتاح الحدث الضخم في الأول من أكتوبر المقبل، واختبار إجراءات الصحة والسلامة الصارمة المطبَّقة فيه بالفعل.

وأضاف سالتشلي: «لقد عمل (إكسبو 2020) والإمارات بجد لتنفيذ برنامج واسع النطاق من الإجراءات الاحترازية، بالتعاون عن كثب مع السلطات المحلية ذات الصلة والاسترشاد بتوجيهات أبرز الخبراء الطبيين على مستوى العالم. وينبغي الإشادة بدولة الإمارات لإحضارها 173 دولة مشاركة إلى دبي لأجل هذا الاجتماع المهم، بما يضمن صحة سلامة جميع الحاضرين».

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