"اتصالات" تزيد سرعة الإنترنت لعملاء eLife لفترة محدودة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات"، اليوم، أن عملاء باقات eLife Unlimited قد تم ترقية سرعة الإنترنت المنزلي لديهم مجانا حتى نهاية شهر يوليو 2021 المقبل.

يأتي ذلك في خطوة تسعى من خلالها "اتصالات" إلى تأكيد التزامها بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمواصلة العمل على تمكين عملائها من التمتع بتجربة أسرع شبكة هاتف متحرك على وجه الأرض. ودعماً لهذا الالتزام، تعمل "اتصالات" على زيادة سرعة الانترنت المنزلي في دولة الإمارات، حيث تعتبر باقات eLife Unlimited الخيار الأول للترفيه المنزلي، كما أنها تضع معياراً لسرعات الانترنت المنزلي والتي تبدأ من 250 ميغابت في الثانية.

من هنا، واعتباراً من 6 مايو الجاري وحتى الــ 31 من شهر يوليو المقبل، تمت مضاعفة سرعة باقة "eLife Unlimited Starter" من 250 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية، في حين ستتم ترقية سرعات باقات eLife Unlimited Sports و Entertainment eLife Unlimited خلال هذه الفترة من 500 ميغابت في الثانية إلى 750 ميغابت في الثانية.

وفي ضوء هذه الترقيات المجانية سيكون بإمكان عملاء باقات eLife Unlimited التمتع بأفضل إمكانيات وقدرات شبكة "اتصالات" الثابتة، وهو ما سيجعل من هذه الأوقات الفرصة المناسبة للعملاء الجدد للانضمام إلى باقات eLife Unlimited. وبالنسبة للعملاء الحاليين المشتركين في باقات eLife من الجيل الأقدم فيمكنهم الاستفادة من زيادة السرعة بمقدار 10 أضعاف عند الترقية إلى باقة eLife Unlimited خلال هذه الفترة.

ولقد تمت عملية ترقية السرعات بصورة تلقائية ومجانية لجميع العملاء المؤهلين، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب، كل ما عليهم بساطة هو الاستمتاع بالسرعات الجديدة حتى نهاية الفترة الترويجية، لتعود بعد ذلك الباقة إلى سرعتها الأصلية.

وتعليقاً على ذلك قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات"، "يسعدنا في ’اتصالات‘ أن نقدم للعملاء المشتركين في باقات eLife Unlimited المنزلية هذا العرض المجاني، تقديراً لدعمهم وثقتهم الدائمة بــ ’اتصالات‘. لقد تم تصميم هذه الباقات لتلبية احتياجات العملاء الذين يتطلعون إلى انترنت منزلي فائق السرعة، وبالشكل الذي يمكنهم من استخدام أكبر عدد ممكن من الأجهزة في منازلهم. من جانبها ستواصل ’اتصالات‘ الاستثمار في الابتكار وفي أحدث تقنيات تحسين الشبكة، وهي ملتزمة أيضاً بتقديم خدمات إنترنت فائقة السرعة، ومحتوى تلفزيوني غني وحصري، وأفضل إمكانيات شبكة ’واي فاي‘ لعملائها".

وستتيح باقة eLife Unlimited للعملاء فرصة الاستمتاع بمحتوى متميز من كبريات محطات البث التلفزيوني، وشركات الوسائط والمحتوى مثل MBC، وOSN، وbeIN، وStarzPlay، وبما يضمن تقديم محتوى ترفيهي دائم وغني لكل منزل في دولة الإمارات.

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