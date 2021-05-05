إنجاز صفقة استحواذ «أبوظبي الأول» على «عوده مصر»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية لبنك عوده «ش.م.ل» في عملية استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأس مال بنك عوده ش.م.م (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وتتيح عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول بتجميع أصول بنك عوده ش.م.م (مصر) والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريباً حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعاً، علماً بأن بنك أبوظبي الأول يحظى بتاريخ طويل في مصر، حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط «أبوظبي الأول» في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري من حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار) اعتباراً من ديسمبر 2020.

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