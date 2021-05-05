"الدوج".. يصيب منصات تداول العملات الرقمية بالسعار لإقتنائها

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أصابت الارتفاعات المتتالية لعملة الدوج كوين الأسواق العالمية التي تعمل في مجال العملات الرقمية بالجنون.

وشهدت التداولات على هذه العملة الغريبة سعار حاد من قبل المستثمرين والذين يسارعون لاقتنائه على الرغم من غموضها، بالتزامن مع تسجيل العملة أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من مستوى 65 سنتاً من الدولار حتى الساعة 4.00 بتوقيت الإمارات.

وتجاوزت القيمة السوقية للعديد من الشركات منها شركة هوندا موتور المحدودة، والتي باع أحد مؤسسي العملة بممتلكاته من العملات المشفرة بالكامل في عام 2015 بمبلغ يعادل تكلفة شراء سيارة هوندا سيفيك مستعملة في ذلك الوقت.

يأتي ذلك، بعدما ارتفعت العملة المشفرة والتي نشأت كمزحة بنسبة 50% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 0.6566 دولار ، لترتفع القيمة السوقية لها إلى ما فوق الـ 70 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من القيمة السوقية لشركة هوندا البالغة 54.52 مليار دولار.

ويمثل تجاوز القيمة السوقية للعملة المشفرة دوجكوين قيمة شركة.

وتعد دوجكوين حالياً خامس أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وفقاً لبيانات CoinMarketCap. حيث ارتفعت القيمة السوقية لها بنسبة 9966% منذ بداية العام، حيث كانت تتداول عند مستوى 0.004832 دولار.

ومن جانبها أعلن عدد من المنصات العالمية إدراجها في تداولاتها، ومنها منصة "أوتورو"، والتي أعلنت بالأمس طرح التداول على دوجكوين، وبالتالي توفير وصول مباشر إلى هذه العملة الرقمية لأكثر من 20 مليون عميل، مما يزيد بشكل كبير من سمعة ومصداقية العملة.

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