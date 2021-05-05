الحبتور: 3% النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي خلال 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، بأن الوقائع والأرقام فاقت توقّعاته السابقة عن نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2021، بحسب ما كشفته النتائج التي نشرها صندوق النقد الدولي، ومجموعة STR، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتابع الحبتور: «لقد أظهرت الإمارات من جديد قدرتها على الصمود والاستمرار، وهي تستحق الثناء الشديد على أدائها في رفع التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، كان النمو الاقتصادي يسجل تراجعاً في مختلف أنحاء العالم، وازدادت الضغوط بسبب الوباء، لكن المعافاة الاقتصادية في الإمارات تسلك مساراً تصاعدياً منذ الربع الثالث من العام الماضي، ومازلنا نشهد على ظهور جيوب من النمو الإيجابي، ونتيجةً لذلك يُتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 3% أو أكثر هذا العام».

معدل النمو

في هذا الصدد، يُذكر أن صندوق النقد الدولي توقّع في تقريره عن «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن يُسجّل النمو في الإمارات 3.1 % في عام 2021، مع الإشارة في التقرير إلى أن آفاق النمو العالمي «تتوقف على مدى فاعلية السياسات الاقتصادية المطبّقة في أجواء شديدة الالتباس، للحد من الأضرار الدائمة التي تسببت بها الأزمة»، وبحسب توقعات مصرف الإمارات المركزي ستُسجّل الإمارات مزيداً من النمو بنسبة 3.5% في إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022.

وأضاف الحبتور: «لقد شهد الربع الأول من عام 2021 نمواً واسعاً في قسم العقارات التابع للمجموعة، مع تحقيق زيادة كبيرة في حجم المبيعات مقارنةً بالفترة نفسها قبل انتشار جائحة (كوفيد-19)».

قطاع العقارات

بحسب بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن قطاع العقارات في دبي سجّل نمواً قوياً في معاملات المبيعات بنسبة راوحت بين 27 و47% في الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بالفترة نفسها من عامَي 2020 و2019 قبل تفشّي الوباء، ما يدل على عودة الثقة بالقطاع العقاري في دبي.

وقال الحبتور: «تحقق جميع فنادقنا في الإمارات نتائج ممتازة، لقد كان الربع الأول من العام الجاري جيداً جداً، ونتوقّع أرقاماً مذهلة في النصف الثاني من العام، أداؤنا في قطاع الفنادق، وهو مجال عملنا الأساسي، متينٌ جداً للفترة المتبقية من عام 2021، مع نسبة إشغال عالية».

قطاع الضيافة

أشار التقرير الأخير الصادر عن مجموعة STR حول الأداء العالمي، أن أداء قطاع الضيافة في دبي تفوّق على الأداء في أبرز الوجهات حول العالم، مع بلوغ معدلات الإشغال أكثر من 60% في مارس 2021، و62% منذ مطلع العام حتى تاريخه، وهي المعدّلات الأعلى في العالم.

وأضاف الحبتور: «ينعكس هذا الأداء الجيد على مجالات عملنا كافة، بما في ذلك مجال السيارات وتأجيرها، لقد عادت ثقة المستهلك بقوة».

وتابع: «هذا الأداء الجيد في الربع الأول من عام 2021 ليس سوى البداية، أتوّقع نمواً مضاعفاً في مختلف أقسام المجموعة، مع تلقيح أكثر من 10.66 ملايين شخص، نحن نسير بخطى واثقة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وفي ذلك إثبات إضافي على أن الإمارات هي المكان الأكثر أماناً للأعمال والمستثمرين في العالم».

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