شركات ناشئة في «2071» تطوّر حلولاً لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مختبر مستقبل الطيران في «منطقة 2071» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، عن اختيار شركتَي «زالينا» البرازيلية و«ساتافيا» البريطانية ضمن أفضل الشركات المشاركة في التحدي، الذي أطلقه المختبر لاستقطاب أفضل الأفكار العالمية المبتكرة في مجال التقليل من تأثير الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.

وأفاد بيان، صادر أمس، بأنه تم اختيار الشركتين من بين 41 شركة ناشئة استعرضت حلولها المبتكرة ومشروعاتها النوعية، خلال مشاركتها في برنامج استضافة مختبر مستقبل الطيران لمدة 12 أسبوعاً، بمشاركة شركات «طيران الإمارات»، و«إيرباص»، و«كولينز إيروسبيس»، و«جنرال إلكتريك للطيران»، و«تاليس».

وتم اختيار شركة «زالينا» الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بفضل مشروعها المبتكر لتطوير تقنية حديثة لإنتاج وقود حيوي للطائرات، ومواد بلاستيكية حيوية باستخدام الطحالب الدقيقة وثاني أكسيد الكربون وأشعة الشمس كمواد وسيطة رئيسة، حيث تتميز هذه التقنية بقدرتها على تحويل طنّين من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج طن من الطحالب الدقيقة، ولا يتطلب ذلك مساحة كبيرة من الأرض، ولا يحتاج سوى القليل من المياه.

من جهتها، توظف شركة «ساتافيا» تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لدراسة ومعالجة تشكيل الغيوم الناجمة عن تحليق الطائرات فوق ارتفاع 26 ألف قدم، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض.

وقالت مدير مختبر مستقبل الطيران Aviation X Lab، آمنة الرضا، إن نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطيران تبلغ نحو 2% فقط من إجمالي الانبعاثات الضارة عالمياً، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض هذه النسبة إلا أنه يمكن للقطاع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات الحديثة، لدعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الضارة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، سعيد الفلاسي، حرص المؤسسة على دعم المشروعات والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم، من إيجاد منصة لعرض ابتكاراتها وأفكارها الناجحة في مجال توظيف أحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة، وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من شبكة شركاء «منطقة 2071».

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