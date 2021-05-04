ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في دبي 0.31% خلال الأسبوع الثالث من رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.31% خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر نفسه.

وأوضح المركز، في تقرير أمس، أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع أسعار كل من: مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.79%، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1.47%، ومجموعة الفواكه بنسبة 1.28%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 0.21%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.04%، ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 0.03%.

وأشار إلى أنه في المقابل، انخفضت أسعار كل من: مجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.40%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.25%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.07%، في حين حافظت أسعار كل من: مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها، ومجموعة السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات، على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

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