"طاقة" تصدر سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عن نجاحها بإصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة.

وأضافت الشركة في بيان لسوق أبوظبي اليوم الأحد، أنها قامت بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات، حيث تستحق في أبريل 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2بالمائة سنوياً.

وأصدرت الشركة شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أميركي أيضاً وبأجل ثلاثين سنة حيث تستحق في أبريل 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4% سنوياً.

وتعتبر شريحة الـ 30 عاماً أول إصدار "فورموزا" من "طاقة" مدرجاً في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.

وبلغ معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكساً القبول القوي من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأتاح دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار للشركة تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات طاقة الحالية.

وقد تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من قِبل وكالة "موديز" وAA- من قِبل وكالة "فيتش"، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة.

وسيتمّ استخدام العائدات الصافية من بيع هذه السندات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.

وعرضت "طاقة" إعادة شراء نقداً جميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023؛ وذلك وفقاً لشروط عرفية.

وتم تقديم للشراء إجمالي 712 مليون دولار أميركي من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان.

كما تم ترتيب عملية إعادة شراء السندات من قبل شركة "بي إن بي باريبا" وبنك "إتش إس بي سي" وبنك "أم يو أف جي" وشركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية بصفتهم مديرين مداولين مشتركين.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة، جاسم حسين ثابت: نحن سعداء جداً بنتائج عملية التمويل الأولى بعد الصفقة التحويلية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة العام الماضي.

ونعتبر أن الطلب القوي من أسواق الائتمان العالمية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم علامة ثقة بالوضع المالي القوي والمعزز للشركة كما باستراتيجيتنا المعلنة لنصبح شركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقال الرئيس المالي لمجموعة "طاقة"، ستيفن ريدلينغتون : تمكنت طاقة من تحقيق معدلات تمويل تنافسية للغاية من شأنها أن تساعد في خفض تكاليف التمويل لدينا ودعم النمو المستقبلي. يؤدي تحقيقنا علاوات إصدار جديدة سلبية لكلتا الشريحتين إلى وضع أسس قوية للشركة ولفرص التمويل المستقبلية.

وصادقت عمومية أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، على توزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 1.00 فلس لكل سهم كمرحلة ثانية عن عام 2020.

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