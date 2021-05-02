مشروع عقاري.. «إعمار سكوير».. مبانٍ بمرافق راقية قرب «دبي مول».

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يقع مشروع «إعمار سكوير» في منطقة «داون تاون دبي»، وقد بدأت الأعمال الإنشائية في المشروع عام 2005 وتم الانتهاء منها في عام 2007، وهو من تطوير شركة إعمار العقارية، بينما تولى مكتب التصميم والعمارة «دار» تصميمه وتنفيذ الأعمال الإنشائية فيه.

يمتد المشروع على مساحة 2.6 مليون قدم مربعة، ويشتمل على ستة مبانٍ منخفضة الارتفاع تحيطها ساحة، فيما يبلغ مجموع مساحات المكاتب في مباني المشروع 629 ألفاً و816 قدماً مربعة، ويصل مجموع مساحات المحال التجارية إلى 62 ألف قدم مربعة. تضم الطوابق الأرضية للمباني مقاهي ومطاعم ومتاجر، ويتميز المشروع بقربه من مركز تسوق «دبي مول»، ويشتمل على مجموعة مرافق تضمن تجربة لا مثيل لها لأصحاب الأعمال والموظفين والمتعاملين، أما أهم المرافق الراقية التي يضمها المشروع فهي منطقة توصيل كبار الشخصيات وممرات المشاة.

تراوح إيجارات المكاتب المجهزة بين 462 ألفاً وثلاثة ملايين درهم سنوياً، فيما يكلف إيجار المكاتب التي تضم حمامين وتمتد على مساحة 8359 قدماً مربعة نحو 1.3 مليون درهم سنوياً، أما المكاتب التي تضم سبعة حمامات وتغطي مساحة 25 ألفاً و196 قدماً مربعة، فتبلغ القيمة الإيجارية لها 3.9 ملايين درهم سنوياً.

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