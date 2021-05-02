مشروع تحت الإنجاز.. «سمانا غولف أفينيو».. مشروع يركز على تحسين نوعية الحياة

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعتبر مشروع «سمانا غولف أفينيو» من «شركة سمانا للتطوير العقاري» في دبي من المشروعات الفريدة في التصميم المعماري، ويهدف إلى المساهمة في خطة دبي الحضرية 2040، ويركز على الصحة، والاستدامة، وتحسين نوعية الحياة. يضم المشروع أحواض سباحة خاصة، ومنصة ترفيهية، ونادياً صحياً، ومرشحات هواء، وأجهزة موفرة للطاقة والبيئة، فضلاً عن ألواح شمسية، وملعب غولف مصغر.

يقع المشروع المكون من أربعة طوابق على مساحة تزيد على 210 آلاف قدم مربعة، ويضم 233 شقة في مدينة دبي للاستوديوهات. وتسعى شركة برستيج للإنشاءات، التي بدأت أعمال البناء، إلى رقم قياسي جديد لإكمال البنية الفوقية في 240 يوماً.

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