ارتفاعات طفيفة بأسعار البنزين وتراجع للديزل خلال مايو

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، «أي بلس 91» ارتفاعا طفيفا في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل، وبقيمة وصلت فلسا واحدا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل تراجعا بقيمة بلغت خمسة فلوس مقارنة بأسعار شهر إبريل الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» من مبلغ 2.29 درهم سابقا، ليصل إلى 2.30درهم، بزيادة بلغت فلسا واحدا، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» زيادة من سعر 2.17 درهم، ليصل إلى 2.18 درهم بزيادة فلسا، فيما ارتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.10 درهم ليصل إلى 2.11 درهم.

وسجل سعر لتر الديزل تراجعا من مبلغ 2.22 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 217 درهم بانخفاض خمسة فلوس اعتبارا من بداية مايو المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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