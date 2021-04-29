«الإمارات دبي الوطني» يُطلق بطاقة خصم حصرية للمواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، بطاقة الخصم «فيزا سيغنتشر» من باقة «إماراتي» التي توفر مجموعة واسعة من المزايا والعروض الاستثنائية المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات وتفضيلات عملائه من المواطنين الإماراتيين.

وأكد البنك، في بيان أمس، أنه تم تصميم البطاقة الجديدة، بالتعاون مع شركة «فيزا» Visa العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية، بهدف توفير القيمة الاستثنائية للمواطنين الإماراتيين ومراعاة أنماط حياتهم واهتماماتهم، ويحصل عملاء البنك من المواطنين على البطاقة مجاناً دون أي رسوم سنوية. وتم تصنيع بطاقة الخصم من مواد معدنية ذكية وعالية الجودة.

وتقدم البطاقة الجديدة المتوافرة مع باقة «إماراتي» مجموعة واسعة من المزايا في دولة الإمارات والعالم، بما فيها المزايا الحصرية عبر مجموعة Visa للفنادق الفاخرة، والتي تتضمن أبرز الفنادق العالمية وأشهرها.

ويمكن لحاملي البطاقة التمتع بترقية تلقائية لغرفهم الفندقية، ووجبة فطور مجانية ومزايا الضيوف من كبار الشخصيات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «بصفته أقدم مجموعة مصرفية محلية في دولة الإمارات، يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتزامه الراسخ بدعم المجتمع المحلي. ويسعدنا مواصلة تقديم القيمة الاستثنائية لعملائنا من المواطنين الإماراتيين عبر بطاقة الخصم المباشر التي ستثري تجربتهم المصرفية. وعلاوة على المزايا التي نقدمها، نتطلع قدماً للارتقاء بخدماتنا المصرفية عبر البطاقات المعدنية الذكية التي توفر لعملائنا تجربة مدفوعات متطورة، وترسخ مكانتنا الرائدة في الابتكارات المصرفية».

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