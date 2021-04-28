تفعيل نظام الإيصال الذكي "تحصيل" في مراكز "تسهيل" بمدينتي الشارقة وكلباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عملت دائرة المالية المركزية بالشارقة على تفعيل نظام الإيصال الذكي "تحصيل" في مركز المعلومات "تسهيل" في مدينة الشارقة، وفي مركز الاتحاد لخدمات رجال الأعمال "تسهيل" بمدينة كلباء، وذلك في ظل سعي الدائرة لتطوير نظام الإيصال الذكي "تحصيل"، ليخدم كافة الأفراد المتعاملين مع حكومة الشارقة، من خلال الاتفاق مع مركز المعلومات تسهيل، لتقديم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل التي من شأنها التيسير على عملاء النظام وتمكينهم من القيام بإعادة تعبئة حساب تحصيل أو الخدمات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقد استند التفعيل إلى اتفاقية بين الطرفين تم توقيعها خلال الشهر الماضي.

وقالت مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، هدى الياسي: "تحرص الدائرة على تعزيز كفاءة الإجراءات المالية في الدوائر الحكومية، من خلال توفير بيئة عمل تضمن النجاح والتميز المالي، وتحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات، وتقديم أفضل أنظمة الدفع الإلكتروني، وأفضل الأنظمة المالية، الإلكترونية والذكية، باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة، تحقيقاً لرؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار وإسعاد المتعاملين".

وأضافت أن نظام الإيصال الذكي "تحصيل" يقوم بتحصيل الرسوم الحكومية إلكترونياً في كافة الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة بطريقةٍ آمنة وسهلة، ما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة الى المتعاملين من شركات وأفراد عبر توفير عدة قنوات لدفع الرسوم.

ومن أجل تفعيل "تحصيل"، سيلتزم مركز المعلومات "تسهيل" بتزويد من يرغب من المتعاملين مع الدائرة بالخدمة التي تعرف باسم خدمة إعادة تعبئة حساب تحصيل لدائرة المالية المركزية بالشارقة، كما تلتزم الدائرة بضمان تعاون موظفيها مع "تسهيل" فيما يتعلق بالتعامل حسب الأصول وتوفير معلومات التواصل ذات الصلة مع هؤلاء الموظفين بما في ذلك أرقام الهواتف المباشرة، وتلتزم الدائرة أيضاً بتوفير شاشات ونظام الشحن الخاص بنظام تحصيل للطرف الثاني.



وعملت دائرة المالية المركزية بالشارقة على تفعيل "تحصيل" مع مركز المعلومات تسهيل في مدينتي الشارقة وكلباء، استناداً إلى توجه الدائرة في العالم الرقمي، وفق أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، ويعتبر "تحصيل" أحد العناوين المهمة في الدائرة التي تتكامل مع بقية الخدمات النوعية، حيث تبذل فرق الدائرة المتخصصة كل جهودها لمزيد من الإطلاقات للخدمات المميزة، التي تعود بالنفع والفائدة والتسهيل على المؤسسات والأفراد، وتسهم في دعم أعمالهم وإنجاز معاملاتهم بمستوى متقدم من الاحترافية والسهولة والدقة والثقة، من خلال تطوير مختلف الأليات المتوافرة وإطلاق المزيد والمبتكر منها.



ويعتبر نظام «تحصيل» منصَّة شاملة لمُعالجة الدُّفعات المالية الرقميَّة في الوقت الفعليّ، وهو يُوفِّر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة ولشركائها من الجهات الحكومية، والتي تتجاوز ما تقدمه المنصَّات الأخرى ضمن القِطاع المالي. ويوفر النظام عدة خدمات للدفع الإلكتروني للمعاملات من خلال قنوات خاصة للدفع.

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