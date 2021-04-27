كشف النقاب عن توأم منحوتة "ديفيد" لمايكل أنجلو في في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي تركيب نسخة ثلاثية الأبعاد مبهرةبارتفاع خمسة أمتار من منحوتة"ديفيد" الشهيرة عالميا لمايكل أنجلو، لتشكّل معلما ثقافيا في إكسبو الدولي المقبل وإضافة مميزة إلى المشهد الفني الحيوي والمزدهر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستغرق الاستنساخ الدقيق شهورا من العمل الشاق لفنانين ومبتكِرين، تضمنت 40 ساعة من المسح الرقمي للعمل الفنيالرخامي الأصلي الموجود في فلورنسا والعائد للقرن السادس عشر؛وإنشاء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد بدقة 146 من الألف من الملليمتر؛ وتنفيذ الإنتاج بواسطة إحدى أكبر الطابعات الثلاثية الأبعاد في العالم؛ وساعات من العمل اليدوي لإضفاء اللمسات الأخيرة.

جاء الكشف عن المنحوتة التوأم في حفل إعلان اكتمال جناح إيطاليا، بحضور معالي لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وكلٍ من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي؛ ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب؛ وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب داريو نارديلا، عمدة فلورنسا؛ وباولو غليسنتي، المفوض العام لإيطاليا لدى إكسبو 2020 دبي.

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