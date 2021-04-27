11 مليار درهم ودائع جديدة بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي خلال شهرين

المصدر: أبوظبي-وام

شهدت الودائع بالعملة المحلية /الدرهم/ لدى الجهاز المصرفي الإماراتي ارتفاعا بمقدار 11 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2021 وذلك بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وفي ظل استمرار نشاط حركة الودائع بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.094 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري بالمقارنة مع 1.083 تريليون درهم في شهر ديسمبر من العام 2020.

وشكلت الودائع بالعملة المحلية نحو 71% من إجمالي الودائع بجميع الفئات والعملات لدى الجهاز المصرفي الإماراتي والتي بلغ قيمتها 1.545 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

ويتضح من خلال الأرقام أن الجزء الأكبر من الودائع بالعملة المحلية كان في فئة الودائع تحت الطلب حيث بلغت قيمتها 534.5 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي مقارنة مع 513.1 مليار درهم تقريبا في شهر ديسمبر 2020.

أما قيمة الودائع بالعملة المحلية في فئة الودائع للآجال على اختلاف مددها فقد بلغت 372.7 مليار درهم تقريبا في شهر فبراير الماضي مقارنة مع 389.3 مليار درهم في ديسمبر 2020 .

وتظهر الأرقام أن قيمة الودائع بالعملة المحلية في حساب التوفير بلغت 187.44 مليار درهم في نهاية شهر فبراير بالمقارنة مع 185.2 مليار درهم تقريبا في شهر ديسمبر 2020 .

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