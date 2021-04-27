75 مليون درهم مستحقات ضريبية رصدتها «الاتحادية للضرائب»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفّذت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الجهات المعنية، 2707 زيارات ميدانية تفتيشية من خلال 35 حملة في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، تم خلالها ضبط 256 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، و248 مخالفة (ضبطية) لمنتجات مخالفة ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بلغت قيمتها الإجمالية التي رصدتها الهيئة 75 مليون درهم، تمثلت في نحو 3.3 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، ونحو 58.2 ألف كيلوغرام من منتجات تبغ الأرجيلة «المعسل» المخالفة التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، و1316 من أدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأنه تم خلال الزيارات التفتيشية كذلك، ضبط أكثر من 11 ألفاً و166 عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة.

وأكد مدير عام الهيئة، خالد علي البستاني، أن الوسائل المتطورة التي تطبقها الهيئة خلال عمليات التفتيش، والتي تتوافق مع أفضل الممارسات، تمكّن فرق التفتيش من تنفيذ مهامها بدقة كبيرة، وذلك عبر أحدث الآليات الميدانية والإلكترونية، ما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفية لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة.

وأوضح أن من بين هذه الآليات المهمة، نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير عام 2019 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بهذا الشأن، حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على علب السجائر والتبغ ومنتجاته، بما فيها تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، بعد تسجيل هذه الطوابع في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وأضاف: «تؤكد نسب الالتزام الضريبي التي تم رصدها من واقع نتائج الحملات التفتيشية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري نجاح الجهود الرقابية للهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وفي الوقت ذاته تكثف الهيئة جهودها لمساعدة الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية».

بدورها، قالت مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، سارة الحبشي، إن «نسبة الالتزام بتشريعات ضريبة القيمة المضافة لدى المنشآت التجارية التي شملتها الحملات التفتيشية المنفذة خلال الربع الأول من 2021، تخطت نسبة 77%، ما يُعد مؤشراً إلى التحسن الملحوظ بمعدلات الالتزام الضريبي في أسواق الدولة».

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