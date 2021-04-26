12 ناطحة سحاب جديدة بدبي خلال عام الكورونا

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد المجلس العالمي للمباني الشاهقة، أن دبي أنجزت 12 ناطحة سحاب خلال 2020 (عام جائحة «كوفيد 19») وتجاوز كل برج من الأبراج المنجزة في دبي ارتفاع الـ 200 متر، وتمثل تلك الأبراج جميع المباني المنجزة بارتفاع 200 متر على مستوى الإمارات خلال العام الماضي، وسجلت دبي زيادة في عدد الأبراج المنجزة في 2020 بواقع 3 أبراج أكثر عن عام 2019. وذلك طبقاً لبيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة.

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