مشروع تحت الإنجاز.. «فلل ترامب».. مجتمع سكني فخم مطل على ملعب غولف

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تقدم شركة «داماك العقارية» مشروعها «فلل ترامب»، الذي بدأ تدشينه في سبتمبر 2016، فيما يتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، بحسب نسبة الإنجاز المنشورة على تطبيق «ريست»، التي بلغت 75%.

يقع المشروع في «داماك هيلز»، ويضم فللاً من أربع وخمس غرف نوم، مصممة وفق طراز معماري خاص، وهي فلل مطلة على ملعب غولف داخل مجتمع سكني فخم بمرافق عصرية. يعتبر «داماك هيلز» مشروعاً تنظيمياً متكاملاً يضمّ مجموعة فريدة من العقارات بدءاً من الفلل، والشقق السكنية إلى الغرف الفندقية. كما يشمل المشروع نادي «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي»، مع أربعة ملايين قدم مربعة من الحدائق.

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