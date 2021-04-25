«النعيمية» الأكثر طلباً في عجمان.. و13 ألف درهم أقل سعر لفئة «استوديو»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشف تقرير لموقعي «بيوت دوت كوم»، و«دوبيزل» للخدمات العقارية، أن الربع الأول من العام الجاري شهد تبايناً في مناطق إمارة عجمان المختلفة، من حيث القيمة التأجيرية، إذ سجلت الإمارة أقل قيمة إيجارية لوحدة سكنية من فئة «استديو» عند مستوى 13 ألف درهم في منطقة الروضة.

وأشار التقرير إلى تصدر «النعيمية» المناطق السكنية الأكثر طلباً لاستئجار شقق في عجمان، إذ شهدت انخفاضاً طفيفاً في متوسط القيمة الإيجارية السنوية لعقاراتها، إذ بلغ لفئة «استوديو» نحو 15 ألف درهم سنوياً، بانخفاض نسبته 1.6%، ولفئة غرفة وصالة 19 ألف درهم سنوياً بانخفاض نسبته 4.24%، كما انخفض معدل إيجار الشقق المكونة من غرفتين وصالة بنسبة 1.4% ليصبح 28 ألف درهم سنوياً.

وسط المدينة

وجاءت «وسط المدينة» في المرتبة الثانية بين أكثر المناطق طلباً للاستئجار. وشهدت المنطقة انخفاضاً في معدل إيجار الشقق المكونة من غرفتين وصالة بنسبة 3.42%. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» 14 ألف درهم سنوياً، وللشقة المكونة من غرفة وصالة 19 ألف درهم سنوياً، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفتين وصالة إلى 27 ألف درهم.

منطقة الراشدية

ولفت التقرير إلى أن منطقة الراشدية شهدت انخفاضاً مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، وسجل متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» انخفاضاً بنسبة 9.5% ليصبح 14 ألف درهم سنوياً، مقابل 19 ألف درهم لفئة غرفة وصالة، فيما انخفض متوسط القيمة الإيجارية لفئة غرفتين وصالة بنسبة 2.3% ليصبح 26 ألف درهم سنوياً.

«بيوت دوت كوم»

مقارنة مع دراسة بيانات موقع «بيوت دوت كوم» للربع الرابع من 2020، فإننا نلاحظ إما استقراراً أو انخفاضاً في القيم الإيجارية لعقارات عجمان، فيما شهدت بعض العقارات ارتفاعاً طفيفاً. واستقر متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في منطقة الروضة عند 13 ألف درهم سنوياً، بينما ارتفع لفئة غرفة وصالة بنسبة 2.35% إلى 19 ألف درهم سنوياً. وانخفض معدل القيمة الإيجارية لفئة غرفتين وصالة بنسبة 3.1% ليصبح 24 ألف درهم سنوياً. بدورها، حافظت منطقة «مدينة الإمارات» على متوسط قيمة إيجارية لفئة غرفة وصالة عند مستوى 16 ألف درهم سنوياً، بينما ارتفع متوسط القيمة الإيجارية لفئة غرفتين وصالة بنسبة 5.79% ليصل إلى 22 ألف درهم سنوياً. وشهدت مناطق أخرى تقلبات طفيفة على متوسط القيمة الإيجارية لبعض عقاراتها، مثل منطقة «الجرف»، التي ارتفع متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» بنسبة 2.66% إلى 14 ألف درهم سنوياً، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية لفئة غرفة وصالة بنسبة 2.9% ليصبح 19 ألف درهم سنوياً. وفي منطقة «الصوان» استقرت معدلات القيمة الإيجارية لفئتي «استوديو» و«غرفة وصالة»، بينما انخفض معدل إيجار الشقق من فئةغرفتين وصالة بنسبة 4.98%.

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