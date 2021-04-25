«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون التجاري مع مجموعة العمل الأسترالية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اجتمع نائب المدير العام لغرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية، هلال محمد الهاملي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثل مجموعة العمل الأسترالية في أبوظبي، ديفيد ساندرسون، والمسؤول المفوض لمكتب غرب أستراليا التجاري، بانكاج سافارا، وذلك بغرض التباحث في فرص تعزيز التعاون بين «غرفة أبوظبي» ومجموعات العمل الأسترالية في إماره أبوظبي.

وأشاد الهاملي بدور مجموعة العمل الأسترالية بأبوظبي في تعزيز الاستثمار والتجارة بين التجار الأستراليين وعالم الأعمال في أبوظبي، مبدياً تطلعه إلى تحقيق هذه الاجتماعات هدفها المرجو، نحو تعزيز التواصل مع مجموعة العمل الأسترالية ومجموعات العمل الأخرى في أبوظبي، والوقوف على أي تحديات قائمة أمام المستثمرين، للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، وتلبية تطلعات الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، ثمّن المسؤول المفوض لمكتب غرب أستراليا التجاري، بانكاج سافارا، جهود «غرفة أبوظبي» في إتاحة هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد الحلول الممكنة التي تسهم في تذليل الصعوبات أمام مجموعات العمل الأسترالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19».

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