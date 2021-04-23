تصريح من "الاتحاد "للطيران حول السفر إلى الهند

المصدر: عبير عبد الحليم_ ابوظبي



قالت الاتحاد للطيران انه في أعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن حكومة الإمارات سيتم حظر نقل المسافرين من الهند إلى الإمارات لفترة تمتد على مدار ١٠ أيام قابلة للتمديد، وذلك اعتباراً من 25 أبريل 2021.



وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ان الشركة ستواصل تسيير رحلات إلى الهند، ونقل المسافرين من شبكة وجهاتها ومن أبوظبي.



ونوه الى أنه لن يسمح للاتحاد للطيران بنقل الركاب من الهند باستثناء مواطني دولة الإمارات وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وحاملي جوازات سفر الموظفين الرسميين أو أولئك الذين يحملون إيفادات رسمية حيث يعفون من قيود الدخول إلى الإمارات على ان يخضع هؤلاء الركاب لشروط القبول والحجر الصحي.

واشار الى أن رحلات الشحن ستستمر في عملها حسب المعتاد ومن دون تأثير بين الوجهتين.

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