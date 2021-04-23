«اتصالات» و«مايكروسوفت» تدعمان التحوّل الرقمي للشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن انضمام كل من شركتَي «اتصالات» و«مايكروسوفت» إلى برنامج التمكين الإلكتروني، الذي أطلقه صندوق خليفة، والذي يهدف إلى توفير مصادر مبتكرة لبيئة ريادة الأعمال في أبوظبي، مثل الندوات عبر الإنترنت وورش العمل التفضيلية والدعم الرقمي.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، ستقوم الشركتان بالتعاون معاً لتوفير أكاديمية رقمية مزوّدة بمجموعة واسعة من مقاطع الفيديو التعليمية والندوات الافتراضية والبرامج الحوارية، التي ستساعد روّاد الأعمال في أبوظبي على تعزيز قدراتهم الرقمية، وتحسين نماذج أعمالهم الرقمية.

تسهيلات

وكجزء من هذه الشراكة النوعية، ستوفر «اتصالات» سهولة الوصول إلى منصّة «هلو بيزنس هب» للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج التمكين الإلكتروني، حيث يقدم «ذا هب» عروض الرخص التجارية الحصرية، لإضفاء الشرعية على وجودهم في أبوظبي، إضافة إلى تمكينهم من فتح حسابات بلا رصيد مع شريكهم بنك رأس الخيمة.

بدورها، ستقوم «مايكروسوفت» باستضافة مجموعة من الندوات الافتراضية المتخصصة، بما في ذلك خدمات التوعية كل أسبوعين، والجلسات الاستشارية والتدريب الافتراضي، إضافة إلى الأسعار التفضيلية لـ«مايكروسوفت 365»، والدعم الرقمي للبائعين.

معرفة لازمة

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن «صندوق خليفة يواصل تكريس جهوده لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي بالمعرفة اللازمة والمصادر المطلوبة، لتحقيق التحوّل الرقمي، لتصبح مؤسسات تجارة إلكترونية عالية الكفاءة».

محرك رئيس

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس حاتم دويدار، إن «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل إحدى ركائز الابتكار، لما يوفره من فرص للأعمال، وهو بكل تأكيد محرك رئيس للاقتصاد في الدولة».

جهود

بدوره، قال المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»، سيد حشيش: «يسعدنا أن نتشارك مع (صندوق خليفة) و(اتصالات) لضم جهودنا في هذه المهمة الجوهرية الرامية إلى جذب المزيد من الشركات والمواهب إلى أبوظبي».

ترسيخ البرنامج

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن انضمام شركتَي «اتصالات» و«مايكروسوفت» إلى برنامج التمكين الإلكتروني سيؤدي إلى ترسيخ البرنامج واحداً من أكثر البرامج المرغوبة والضرورية لروّاد الأعمال في أبو ظبي، وذلك إلى جانب الثروة المعرفية التي سيقدمها خبراء الصناعة، كما ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج التمكين الإلكتروني الوصول إلى عروض الرخص التجارية الحصرية والدعم الرقمي، ومجموعة متنوعة من الأسعار التفضيلية مع «اتصالات» و«مايكروسوفت».

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