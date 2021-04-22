23 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في شهر مارس

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفادت دائرة الاراضي والأملاك بدبي، أن التصرفات العقارية شهر مارس 2021 2017، بلغت 6590 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 22.9 مليار درهم، لتحقق بذلك التصرفات العقارية نمواً من حيث العدد وصل إلى 43% مقارنة بمارس 2020، ونمواً من حيث القيمة كذلك بنسبة 40% مقارنة بمارس 2020. وذلك حسب ما أوردته نشرة "علوم العقار" الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وذكرت النشرة أن بهذه الأرقام يكون الربع الأول من العام 2021 قد حقق نمواً في عدد التصرفات العقارية مقارنة بمثيلاته من العامين 2020 و2019، وبنسب وصلت إلى 27% و47% على التوالي.

وأظهرت النشرة استمرار جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين الجدد، إذ وصل عددهم منذ بداية 2021 حتى نهاية مارس الفائت إلى 5683 مستثمراً، يمثلون ما نسبته 64% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين خلال ذات الفترة. وكشفت بذلك الأرقام المذكورة استمرارية تحقيق العام 2021 نتائج إيجابية، لتواصل بذلك الإمارة تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين ببيئتها العقارية الجاذبة والحيوية.

وأوردت النشرة كذلك أن قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون في السوق العقاري وصلت إلى 392 مليون درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر مارس 2021، فيما بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة خلال نفس الفترة 143374 عقداً، منها 57% عقود إيجار جديدة، و43% عقود مجددة.

وسلّطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت حدائق الشيخ محمد بن راشد خلال الربع الأول 2021، يليها وادي الصفا 5، ومن ثم وادي الصفا 7، ند الشبا الأولى، والثنية الرابعة على التوالي.

وفيما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال الربع الأول من العام 2021 كالتالي: مرسى دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، برج خليفة، ومنطقة المركاض على التوالي.

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