«دبي لصناعات الطيران» تقدم طلبية لشراء 15 طائرة «بوينغ»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن إبرام اتفاقية لشراء 14 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، وخيار واحد من «بوينغ»، كاشفة في بيان لها، أمس، بأن قيمة الطلبية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) بالأسعار المعلنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «نمتلك وندير 162 طائرة (بوينغ) بما في ذلك هذه الطلبية».

وأضاف: «في حين أن هناك عدداً متزايداً من شركات الطيران التي بدأت تعيد تشغيل طائرات (ماكس)، فإننا واثقون بنجاح هذه الطائرات، تزامناً مع تسجيل قطاع السفر الجوي المحلي والإقليمي علامات قوية على الانتعاش».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في «بوينغ»، إحسان منير، إن «دبي لصناعات الطيران» لعبت دوراً أساسياً في دعم المتعاملين معها، ليتمكنوا من تحقيق أهداف التشغيل والأداء البيئي الأمثل لطائرات «737-8»، ويسرنا أنهم عادوا ليضيفوا مزيداً من طائرات «737» إلى خطط نموهم، لتكون الطائرات الأساسية في مسيرة تعافي حركة الركاب في رحلات الطيران التجاري.

وعبّر منير عن سعادته بثقة «دبي لصناعات الطيران» بطائرات «737»، متطلعاً إلى التعاون معهم لخدمة متطلبات أسطول شركات الطيران في جميع أنحاء العالم. وكانت «دبي لصناعات الطيران» أعلنت، أخيراً، عن اتفاقية لتسليم 18 طائرة من طراز «737 ماكس 8» إلى «شركة أميركان إيرلاينز».

يشار إلى أن طائرات «737 ماكس 8» تنتمي إلى عائلة «737 ماكس» المصممة لتقديم المزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء والمرونة في سوق الطائرات أحادية الممر.

وبفضل محركاتها الجديدة والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وديناميكاتها الهوائية المحسّنة، تستهلك طائرات «737 ماكس 8» وقوداً أقل بنسبة 16%.

ويمكن لهذه الطائرة أن تستوعب ما يصل إلى 178 راكباً ضمن مقصورتين، وبإمكانها أن تحلّق مسافة 3550 ميلاً بحرياً (6570 كيلومتراً)، أي أكثر بنحو 600 ميل من سابقتها.

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