"سيدات أعمال دبي" و"كرييتيف زون" يطلقان الدورة الثانية من برنامج "She Leads"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي و"كرييتيف زون" عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج مسرعات الأعمال She Leads 2 وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج الذي استهدف دعم أكثر من 100 من سيدات ورائدات الأعمال على مدار 12 أسبوعاً عبر جلسات تدريبية افتراضية.

ويقدم البرنامج حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه سيدات ورائدات الأعمال عند بدء مشاريعهن، مثل كيفية الوصول إلى التمويل، والتعرف على حقوقهن القانونية، وكيفية جذب العملاء وغيرها من المواضيع التي تزود المشاركات بالمعرفة والمهارات اللازمة في هذه المرحلة.



ويستهدف البرنامج دعم عشر رائدات أعمال من خلال جلسات تدريبية على مدار أسبوع كامل لمساعدتهن في إطلاق مشاريع ناجحة، وسيقدم البرنامج لأفضل شركتين ناشئتين، فرصة لتسريع أعمالهم من خلال الحصول على ترخيص التجارة الحرة من قبل "كرييتيف زون"، علاوة على توفير مجموعة كاملة من الحلول مثل الضرائب والدعم المحاسبي، والخدمات المصرفية، والإعلام والتسويق، وكيفية الوصول إلى التمويل.



كما سيساعد البرنامج، على تعريف الشركات الفائزة بشركاء البرنامج ومنتجات شركات "مايكروسوفت" و" Zoho"، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد والتوجيه لمدة عام كامل من قبل قادة الصناعة ورجال الأعمال.

وقالت مديرة تطوير الأعمال بمجلس سيدات أعمال دبي، نادين حلبي: "يهدف البرنامج إلى دعم رائدات الأعمال عبر طرق وأدوات مختلفة، ويتضمن ذلك بعض الأدوات التي قد لا يدركها رواد الأعمال بشأن دمج أو تأسيس الشركات، وستستفيد الشركتان الفائزتان بالتعرف على آراء قيمة من قبل قادة الصناعة ودعم الخبراء في المراحل الأولى من بناء شركاتهم، معربة عن أملها برؤية أفكار تجارية جديدة تشكل حلولاً للتحديات وتكون خطوة نحو مستقبل أفضل".



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لكرييتيف زون، لورنزو جوريس، عن سعادته بالبرنامج الذي لا يُعنى فقط بتمكين السيدات لإطلاق مشاريعهن وأعمالهن التجارية بقوة، بل يهدف أيضاً أن تكون تلك الشركات ذات قيمة مضافة للجميع، مؤكداً أن البرنامج لا يتعلق فقط بإطلاق الشركات لكنه يركز على المؤسس لتلك الشركات.

ويستهدف البرنامج دعم رائدات الأعمال في مختلف مراحل أعمالهن التجارية، بدءاً من مرحلة ما قبل الإطلاق، أو خلال المراحل المبكرة للمشروع، أو ما بعد الإطلاق الفعلي للشركة، وعلى الجانب الآخر يجب على المتقدمين للبرنامج أن يكون لديهم منتج أو خدمة قوية وخطة عمل داعمة ورؤية للنمو، وسيوفر البرنامج للمشاركات كافة الأدوات اللازمة لإنجاح الأعمال والمشروعات التجارية، ويشمل ذلك الممارسات المثالية والناجحة لتأسيس الشركات وتعزيز فرص التواصل.



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