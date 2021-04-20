90 % من المواطنين والمقيمين في الدولة سعداء بالخدمات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر استطلاع لمعهد «سيركو»، المؤسسة البحثية الجديدة، أن 90% من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات سعداء للغاية تجاه الخدمات الحكومية التي اختبروها خلال العامين الماضيين.

وأشار تقرير صادر عن المعهد، أمس، إلى أن الاستطلاع الأول من نوعه، وجد ارتباطاً وثيقاً بين درجة سعادة المواطنين والمقيمين من جهة، ومستوى جودة الخدمات الحكومية من جهة أخرى، إذ أعرب 85% من المشاركين عن تأثير تجربتهم مع الخدمات الحكومية على درجة سعادتهم بشكل مباشر.

ولفت إلى رغبة المتعاملين في الحصول على خدمات أكثر تخصيصاً، وتطبيق أوسع للوسائل الرقمية، وتوحيد أكبر للمنصات الخدمية، كإمكانية الوصول إلى خدمات متعددة عبر تطبيق أو موقع إلكتروني أو مكان واحد، على الرغم من رضاهم عن الجودة الحالية للخدمات الحكومية في دولة الإمارات.

ويُعدّ تقرير المؤسسة البحثية، الذي حمل عنوان «عملية التحول الرقمي والسعادة.. الرأي العام السائد تجاه الخدمات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة»، أول تقرير صادر عن معهد «سيركو» في الإمارات، وباكورة سلسلة من التقارير والأبحاث المُعدّة للنشر على مدار العام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سيركو» الشرق الأوسط، فيل مالم: «نشعر بحماس بالغ إزاء افتتاح معهد (سيركو) في دولة الإمارات، إذ ستساعد أبحاثه على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يلبي احتياجاتهم».

وأضاف: «تماشياً مع خطة دبي الحضرية الرامية، ستسهم الرؤى التي يقدمها المعهد في تحديد مكامن الإبداع والأفكار المقترحة ومشكلات الخدمات التي سيختبرها المقيمون حالياً وفي المستقبل».

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