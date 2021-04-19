212 مليون درهم الأرباح التشغيلية لـ «الشارقة الإسلامي» في 3 أشهر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، أمس، عن تسجيله أرباحاً تشغيلية، بلغت 212.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 27%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي حقق فيها 167.2 مليون درهم، وذلك قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.

وأوضح البنك في بيان أن صافي الأرباح بلغ 164.2 مليون درهم عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، مقارنة بـ153.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2020، بارتفاع قدرة 6.8%، على الرغم من ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة، التي وصلت إلى 48 مليون درهم، مقارنة بـ13.5 مليون درهم عن العام السابق، بارتفاع قدره 34.5 مليون درهم، ما يعادل 254.6%.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2.5%، لتصل إلى 54.9 مليار درهم، كما في 31 مارس 2021، مقارنة بـ53.6 مليار درهم عن العام الماضي.

واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، إذ ارتفعت الودائع بنسبة 5.6%، ليصل إجمالي الودائع إلى 35.5 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020. كما بلغت الأصول السائلة 12.8 مليار درهم، ما يعادل 23.3% من إجمالي الأصول في نهاية مارس 2021.

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