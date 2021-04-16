«طيران الإمارات» تبدأ تجارب «جواز إياتا» لتبسيط متطلبات السفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت «طيران الإمارات»، أمس، تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد-19».

وأصبح ركاب رحلة «طيران الإمارات» «ئي كيه 183» التي أقلعت، صباح أمس، من دبي إلى برشلونة، أول مسافرين يختبرون «جواز السفر الرقمي» لمشاركة حالة اختبار «كوفيد-19» مع «طيران الإمارات» والتحقق منها قبل السفر.

وأكدت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، أن التجارب تعد خطوة أولى نحو جعل السفر أكثر راحة، وتمكين المسافرين من إدارة الوثائق المتعلقة بـ«كوفيد-19» رقمياً وبأمان وسلاسة طوال تجربة السفر. وسيتمكن المسافرون في المستقبل أيضاً من مشاركة شهادات التطعيم مع السلطات والناقلات الجوية لتسهيل السفر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «تشكّل القدرة على المعالجة الرقمية لبيانات المسافرين المتعلقة بـ(كوفيد) ذات الصلة بالسفر خطوة مهمةً إلى الأمام. ويسعدنا أن نكون رواداً وشركاء مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في التجربة العملية لهذه المبادرة، وفي مبادرات أخرى لاحقاً، لتعزيز تجربة عملائنا بصورة أكبر».

وتُجرى التجارب على رحلات مختارة لـ«طيران الإمارات» من دبي إلى برشلونة ومن لندن هيثرو إلى دبي، وستتوسع قريباً لتشمل خطوطاً أخرى. وتُوجّه الدعوة شخصياً إلى الركاب المؤهلين لتنزيل التطبيق والتسجيل للحصول على جواز السفر الرقمي قبل رحلتهم. وفي دبي، أبرمت «طيران الإمارات» شراكة مع «برايم هيلث كير Prime Health Care» المصرح لها بإرسال نتائج الاختبارات بشكل آمن إلى الركاب عبر التطبيق.

وسيحتوي تطبيق «جواز سفر إياتا IATA Travel Pass» على سجل متكامل لمتطلبات السفر لتمكين الركاب من العثور على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن مسار الرحلة. كما سيشمل أيضاً سجلاً للمختبرات، ما يُسهّل على المسافرين العثور في مواقع انطلاق رحلاتهم على مراكز الاختبار والمختبرات التي تلبي معايير الاختبار ومتطلبات التطعيم في وجهاتهم.

وسيتيح السجل العالمي، الذي تديره «إياتا»، النقل الآمن للمعلومات المطلوبة بين جميع الجهات ذات الصلة، وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.

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