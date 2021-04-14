«الإمارات دبي الوطني» يوفر للشركات الصغيرة تنفيذ معاملاتها عبر «MoniMove»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تعاونه مع منصّة التكنولوجيا المالية «MoniMove»، بهدف تحقيق التكامل بين المنصة وبنك الأعمال الرقمي «E20.»، التابع لـ«الإمارات دبي الوطني» المخصص لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى في دولة الإمارات.

وتأتي الشراكة انسجاماً مع الاستراتيجية الرقمية التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني، ومساعيه المتواصلة لإطلاق الابتكارات السباقة في الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، ومشاركته الفاعلة في منظومة مشروعات التكنولوجيا الناشئة.

وأفاد البنك في بيان، أمس، بأنه من خلال هذه الشراكة، ستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء «الإمارات دبي الوطني» بإمكانية تنفيذ معاملاتها المصرفية المحلية والدولية بسلاسة تامة عبر منصّة مبتكرة لإدارة سلسلة التوريد، والاستفادة من المزايا المتعددة التي تشمل اختصار الوقت والحد من المخاطر التشغيلية وتقليص التكاليف.

ومن شأن تحقيق التكامل مع بنك الأعمال الرقمي «E20.» أن يتيح للمستخدمين الذي يجرون معاملاتهم عبر منصّة «MoniMove» تحقيق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية، عبر اطلاع البنك على معاملاتهم وتفاعلهم مع المورّدين بأسلوب شامل.

وبفضل التقارير والتحليلات المفصلة التي تقدمها المنصّة، يمكن لبنك الإمارات دبي الوطني تقييم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة باستمرار وإنشاء ملفات ائتمانية تتيح تزويدها بالتسهيلات والقروض.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبد الله قاسم: «يسعدنا التعاون مع منصّة (MoniMove) لتوفير أرقى الخدمات والمنتجات لعملائنا دعماً لعملياتهم على امتداد سلاسل التوريد في مختلف المناطق ومساعدتهم على الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل».

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