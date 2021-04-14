«أدنوك للإمداد والخدمات» تستحوذ على ناقلتَي نفط عملاقتين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن استحواذها على ناقلتَي نفط خام عملاقتين، مشيرة إلى أنه بهذا الاستحواذ يصل عدد ناقلات النفط العملاقة، التي تم الاستحواذ عليها خلال عام 2021، إلى ثماني ناقلات، مضيفة بذلك 16 مليون برميل إلى سعة شحن النفط الخام.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن عمليات الاستحواذ تشمل ناقلة نفط عملاقة جديدة مجهزة بتقنية ازدواجية الوقود، من المتوقع تسليمها خلال الربع الأول من عام 2023، وناقلة أخرى من المقرر أن تنضم إلى الأسطول في الربع الثاني من العام الجاري.

وافادت بأن توسع أسطول ناقلات النفط العملاقة، يلعب دوراً مهماً في دعم «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال لعقود خام مربان الآجلة»، التي من المتوقع أن تعزز التداول على خام مربان، وتمكينها من الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة حول العالم. وسيمكن إطلاق عقود مربان الآجلة، شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» من تحسين الاستفادة من سعة السفن في قطاع النفط الخام. ويدعم بناء شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» لقدرات الشحن هدف مجموعة «أدنوك» بزيادة الإنتاج بنسبة 25% إلى خمسة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبدالكريم المصعبي: «يعزز الاستحواذ على ناقلة النفط العملاقة عروضنا التنافسية، التي تغطي نطاق سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز بالكامل».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن تضافر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للسفن في 2020-2021 وحلولنا اللوجستية والبحرية المتكاملة يكسب عملائنا ميزة كبيرة من حيث توفير الوقت والكلفة لمجمل عملياتهم، بما في ذلك شركات مجموعة (أدنوك)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news