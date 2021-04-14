«أراضي دبي» تحذر من الإعلانات العقارية الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حذرت دائرة الأراضي والأملاك بدبي «أراضي دبي» من الإعلانات العقارية غير الحقيقية، داعية جمهور المتعاملين إلى توخي الحذر عند التعامل مع مختلف الإعلانات العقارية، لاسيما الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تُنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، وصل عدد التصاريح العقارية الصادرة عن الدائرة خلال العام الماضي إلى 4202 تصريح متنوع، تحتوي على أكثر من 255 إعلاناً عقارياً.

وتفصيلاً، وصل عدد التصاريح العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام الماضي إلى 4202 تصريح متنوع، تحتوي على أكثر من 255 إعلاناً عقارياً، تم إصدارها عبر نظام التصاريح الإلكتروني «تراخيصي» الموجود على موقع الدائرة، والذي يتيح التقديم لخدمة التصاريح العقارية بمختلف أنواعها بسهولة على مدار 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة مقر الدائرة.

وأوضحت «أراضي دبي» في بيان أمس، أن التصاريح المنجزة عبر إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، خلال العام الماضي، تنوعت لتشمل ما يلي: تصاريح الإعلانات الإلكترونية التي استحوذت على حصة الأسد بنسبة 83.7% بإجمالي 3520 تصريحاً، تلتها تصاريح الإعلانات الخارجية بـ142 تصريحاً، و125 تصريحاً للوحات الإعلانية، في حين بلغت حصة الرسائل النصية 99 تصريحاً، وإعلانات المركبات 94 تصريحاً. وتوزعت أنواع التصاريح العقارية الأخرى كالتالي: منصة ترويج عقاري (63 تصريحاً)، إعلانات مطبوعة (45 تصريحاً)، إعلانات مبوبة (42 تصريحاً)، إعلانات الصحف (21 تصريحاً)، اليوم المفتوح (17 تصريحاً)، حملة ترويجية (16 تصريحاً)، ندوة عقارية (9 تصاريح)، حفل إطلاق مشروع (5 تصاريح)، إضافة إلى تصريحين لتنظيم معرض عقاري.

وقال مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، علي عبدالله آل علي: «ندرك في (أراضي دبي) أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه التصاريح العقارية في الترويج للقطاع العقاري بشكل عام، وخلق المزيد من التنافسية في السوق العقارية».

وأضاف: «لذا ومن هذا المنطلق، نعمل باستمرار على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح بمختلف أنواعها، وندعو الشركات العقارية إلى التقديم لهذه الخدمة المتاحة عبر نظام (تراخيصي) الإلكتروني، بكل سهولة ومرونة وبمدة زمنية لا تتجاوز دقائق معدودة». وأشار إلى أن المؤسسة زادت أخيراً عدد الإعلانات المسموح بها في التصاريح العقارية من 200 إعلان إلى 500 إعلان، وذلك كخطوة تحفيزية للشركات العقارية للالتزام بالتصاريح عند القيام بأي نشاط عقاري يتطلب الحصول عليها.

إلى ذلك حذرت «أراضي دبي» من الإعلانات العقارية غير الحقيقية، داعية جمهور المتعاملين إلى توخي الحذر عند التعامل مع مختلف الإعلانات العقارية، لاسيما الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تُنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدائرة على ضرورة تحقق المتعاملين والمستثمرين من جميع المستندات، وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعلن عنه.

ولفتت إلى أنه بإمكان المتعاملين التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية عن طريق التطبيق الذكي «دبي ريست».

«تراخيصي»

يتيح نظام «تراخيصي» الحصول على تصريح الإعلانات العقارية بأنواعها، والتي تشمل: إعلانات خارجية، إعلانات مركبات، إعلانات الرسائل النصية القصيرة، الإعلانات المطبوعة، الإعلانات الإلكترونية، الإعلانات المبوبة، إعلانات اللوحات الإعلانية، إعلانات الجرائد. وتشمل أيضاً تصريح تنظيم معرض عقاري، تصريح حفل إطلاق مشروع، تصريح منصة للترويج العقاري، تصريح حملة ترويجية، اليوم المفتوح، تصريح ندوة عقارية.

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