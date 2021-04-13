تعيين عبد الله النعيمي رئيساً تنفيذياً لدبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، عن تعيين عبد الله النعيمي في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 11 أبريل 2021.

يتمتع عبدالله النعيمي بخبرة تزيد عن 25 عاماً في كل من القطاعين الحكومي والخاص. وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية والقيادة من كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا. شغل منصب مدير العمليات والتعاون الدولي في شركة الاتحاد للتأمين الائتماني - ECI ، وقبل ذلك شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المشتركة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لمدة 9 سنوات.

ورئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين رحب خلف أحمد الحبتور، بالنعيمي في منصبه الجديد، قائلاً: "لقد اخترنا عبد الله النعيمي لقيادة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بعد مداولات متأنية ومن بين مجموعة من المرشحين المؤهلين، واثقين من أنه سيضيف الكثير إلى الأعمال في هذه الأوقات الصعبة وسيقود مواصلة التطور الاستراتيجي بفضل كفاءته الواسعة. يعد النعيمي المرشح المناسب لتحقيق الأهداف التي حددها مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وحماية مصالح المساهمين.

وأضاف الحبتور "كام عام 2020 عاماً مليئاً بالتحديات لقطاع التأمين، سواء من حيث توقعات النمو واستمرارية الأعمال، لكننا اجتازنا التحديات بعزم وبصيرة. أنا على ثقة من أن رؤية عبد الله ستساعد الشركة على تحقيق آفاق جديدة من النجاح".

ومن جهته قال النعيمي المعيَّن حديثاً: "أشكر السيد الحبتور ومجلس الإدارة على هذه الفرصة وعلى ثقتهم في مهاراتي لقيادة الشركة. إنني أتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والموظفين والشركاء التجاريين نحو المزيد من النمو والربحية والنجاح من خلال التركيز على الفرص الاستراتيجية ".

في وقت سابق من العام، أعلنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن صافي أرباح للعام بأكمله بقيمة 55.073 مليون درهم إماراتي في عام 2020، على الرغم من كونه عام مليء بالتحديات مع ظهور جائحة كورونا. خلال اجتماع الجمعية العمومية، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ بقيمة 34.65 مليون درهم.

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